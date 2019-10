Wereldrecordpoging darten dik 36 uur onderweg: 'Vermoeidheid neemt toe'

Kijk via deze link live mee met de wereldrecordpoging in Assen

"Het gaat zoals gepland, ze gaan écht niet opgeven." Vriend Stef Schoneveld neemt de telefoon voor Posthumus op en uit zijn stem blaakt het vertrouwen in de darters. "Ze kunnen zeker nog wel even door."Posthumus en Alders moeten het darten volhouden tot morgenochtend 11.00 uur. Alleen dan komen ze in het Guinness Book of World Records. Het huidige record staat op 50 uur, 50 minuten en 50 seconden. Daar willen de Assenaren zo ver mogelijk overheen gaan. Met de dartpoging zamelen de darters geld in voor de Stichting Ambulancewens.Ons Café, de kroeg waarin de recordpoging plaatsvindt, stroomde volgens Schoneveld in de loop van de avond al langzaam vol met publiek. "De mensen gaan hen er doorheen slepen. Die steun van vreemden gaat echt helpen."Toch ziet ook Schoneveld dat zijn dartmakkers het zo nu en dan zwaar hebben. De gooiarmen van de Assenaren hebben het al urenlang zwaar te verduren. "Frank dat er vanmiddag flink doorheen en Wyan had het afgelopen nacht moeilijk. Maar iedereen hier gaat er vanuit dat ze het gaan halen. Als ze er dan ook nog eerst dik overheen gaan, is het helemaal compleet."