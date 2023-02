Wethouder Ririhena wint prijs beste bestuurder: 'Ik ben helemaal verbaasd'

"Het is een grote eer. Helemaal als je bedenkt dat ik pas zeven maanden bezig ben", aldus Miguel Ririhena. Sinds mei vorig jaar is hij wethouder voor GroenLinks in de gemeente Tynaarlo.

Gisteren werd hij in het stadhuis in Tilburg bekroond tot de beste bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 35.000 inwoners). In totaal werden er 13.000 stemmen uitgebracht.

Zijn concurrent Davy Jansen van de gemeente Bladel zat bij hem aan tafel. "Jansen had een heel goed verhaal en heeft ook veel campagne gevoerd. Ik dacht: die gaat ongetwijfeld winnen en daar had ik me ook al op voorbereid", vertelt Ririhena een dag later. Hij was dan ook helemaal verbaasd toen hij hoorde dat hij de titel in ontvangst mocht nemen.

Teamprestatie

Toen Ririhena in januari genomineerd werd, was dat voor hem al een hele eer. Nu de wethouder is uitgeroepen tot de beste bestuurder van een kleine gemeente kan hij zijn geluk niet meer op. Ririhena beschouwt het als een teamprestatie van het college en de hele organisatie. "Dit is een bevestiging dat we de juiste weg zijn ingeslagen."

Ondanks dat de wethouders van Tynaarlo heel verschillend zijn, vullen ze elkaar goed aan volgens Ririhena. "Ik kan niet zonder mijn collega's. Maar doordat ik onder andere Sport, Cultuur, Onderwijs en het Sociaal Domein in mijn portefeuille heb, ben ik enorm zichtbaar. Ik kom veel in de samenleving."

Daarnaast richt Ririhena zich erg op samenwerken en verbinden. "Ik ben maatschappelijk werker van beroep, dus ook in mijn carrière zoek ik altijd naar samenwerking en verbinding." Dat is volgens hem wat hem onderscheid van zijn collega's.

Politiek voorbeeld

Volgens de mensen die op Ririhena hebben gestemd is hij een daadkrachtige wethouder die toegankelijk en betrokken is. Dat naoberschap merkt de wethouder ook in de dorpen in de gemeente Tynaarlo. "Mensen zorgen voor elkaar, kijken naar elkaar om. Je hoeft ze niet te vertellen wat ze moeten doen, je moet ze middelen geven om het op hun manier te doen."

Dat meedoen in een diverse samenleving is volgens Ririhena belangrijk. "Als je oog hebt voor de verschillen en je ziet daar de kracht in, dan maak je een hele sterke samenleving," aldus Ririhena. Die diversiteit herkent hij ook in de boeren- en dorpsgemeenschappen in Tynaarlo.

Een van de verantwoordelijkheden van een bestuurder is volgens Ririhena zorgen dat iedereen kan mee doen en erbij hoort. Dat ziet hij ook bij zijn politieke voorbeeld, Bart Somers, burgemeester van Mechelen in België. "Hij zoekt altijd naar hoe je de mensen uit de samenleving betrekt. Ongeacht seksuele geaardheid, afkomst, inkomensniveau, hij zegt: 'Wij zijn allemaal Mechelaars'."

Speerpunten

De komende jaren wil Ririhena zich inzetten voor onder andere kunst en cultuur. Volgens Ririhena ligt daar ook 'de ziel van de samenleving'. "Kunst en cultuur is heel belangrijk. Het gaat over wie je bent. Maar je moet ook weten hoe dat er over tien jaar uitziet."

Zijn andere speerpunt is de jeugd en de zorg voor de jeugd. "Het is een hele kwetsbare groep die hulp nodig heeft. Daarnaast valt er nog wel wat winst te behalen op het gebied van oplopende wachtlijsten en personeelstekorten. Het zorglandschap moet goed georganiseerd zijn."