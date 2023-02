Meppeler stuurt advocaat op carnavalsvereniging af na slechte grap

Carnavalsgrappen zijn niet altijd leuk. Dat vindt ook Marcel uit Meppel. Hij stuurde carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen een rekening van 529 euro na een slechte grap. Vindt hij, tenminste. De vereniging vindt zijn rekening een grap.

Marcel reed met zijn aanhanger naar Slagharen, want daar was 'gratis brandhout' op te halen. Eenmaal daar kreeg hij van De Turftrappers een doosje lucifers in de hand gedrukt. De Drent kan er niet om lachen en wil dat de grappenmakers zijn kosten terugbetalen. "Ik heb een advocaat in de arm genomen", zegt hij tegen RTV Oost

Lachpoppetjes

"Hallo wij zijn een startende handelsonderneming en om te beginnen starten we met een klapper!!!" Zo begon het Facebookbericht, met de belofte gratis brandhout.

Marcel hoorde ervan via een kennis uit Friesland. "Diegene had het financieel moeilijk en huurde mij in." En zo begon de reis vanuit het Friese Blesdijke naar Slagharen. Een rit van 128 kilometer, zo staat op de factuur.

Eenmaal in Slagharen werd Marcel begroet door leden van de carnavalsvereniging die hem lucifers gaven. "Wij zeiden: hier zitten gevolgen aan vast. Ze vonden het belachelijk, lachten wat en zeiden dat we moesten doorrijden."

Gratis pallets

De stuntcommissie in Slagharen noemt de factuur van de Meppeler 'lachwekkend'. Volgens de carnavalsvereniging hadden ze afvalhout liggen, zoals pallets, die de Drent mee had kunnen krijgen.

Volgens de Drent is zijn factuur geen nieuwe grap. "Absoluut niet. Er was een stel uit Assen dat in de financiële problemen zit, die zijn nu geld voor brandstof kwijt dat ze anders voor eten konden gebruiken."