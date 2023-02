Oranjedorp legt zich neer bij komst van bedrijfspand, maar zorgen blijven

Dorpsbewoners leggen zich neer bij de komst van een bedrijfspand vlakbij Oranjedorp. Eens met de komst van het distributiecentrum zijn ze het nog altijd niet en zorgen blijven er ook. Bewoners denken na over mogelijkheden het pand zoveel mogelijk uit het zicht te houden.

Het nieuws sloeg eind vorig jaar in als een bom in voor bewoners van de Oosterwijk Westzijde in Oranjedorp: op nog geen tachtig meter van de bebouwde kom verrijst een bedrijfspand van 60.000 vierkante meter, 400 meter lang en 14 meter hoog. De verontwaardiging was groot, maar inmiddels is het besef ingedaald dat de komst moeilijk tegen te houden is.

"Voor ons is een ding helder geworden", verzucht Corina Vink, woordvoerder namens bezorgde bewoners. "Dat ding gaat er komen, daar kunnen wij als bewoners niets meer aan veranderen. De gemeente Emmen geeft aan geen weigeringsgronden te hebben."

Woest

Begin december kreeg het dorp tijdens een informatieavond te horen dat de grond al gekocht was door Solidiam en dat gesprekken over de benodigde vergunning gaande waren.

Inwoners waren woest omdat ze vonden dat ze veel te laat bij de plannen zijn betrokken. Ze voelden zich dan ook voor een voldongen feit gesteld. Vanuit de gemeente werd er opnieuw een overleg opgetuigd met zowel Solidiam als de bewoners. Na een aantal malen uitstel vond die gisteravond plaats.

Een wagonlading aan zorgen en verzoeken is daarbij door de dorpelingen uitgestort over beide partijen. In de eerste plaats is het omwonenden er alles aan gelegen het gebouw zoveel mogelijk buiten zicht te krijgen. "We willen dat gebouw helemaal niet, laat staan zien", aldus Vink.

Groenstrook en camouflage

Het regende daarom suggesties van het dorp aan gemeente en Solidiam: het versterken van de groenstrook die dorp en bedrijfsterrein scheidt, plantenbakken aan de gevel, een grondwal van vijf meter hoog tot zelfs het aanpassen van de donkergrijze kleur van het pand. "In het dorp woont iemand die bij Defensie heeft gewerkt en verstand heeft van camouflage. Dus dat hebben we ook meegegeven."