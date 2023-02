Gemeentepersoneel Emmen staakt volgende week

Personeel van gemeenten staakt volgende week in meerdere steden. Vakbond FNV kondigt nu ook acties aan in Emmen, Den Haag, de Betuwe en de Drechtsteden.

Momenteel wordt actiegevoerd bij de stadsreiniging in Utrecht. Deze week wordt in die stad geen vuilnis opgehaald. Eerder waren er al werkonderbrekingen in Amsterdam en Almere.