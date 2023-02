Stadsboerderij Emmer Rensenpark in zwaar weer

Voorheen was de donatiepot altijd gevuld, maar sinds de coronacrisis is dat behoorlijk gedaald. Bovendien heeft de stichting ook nog een opvanglocatie in Dalen (Akka's Ganzenparadijs), waarvoor de kosten ook in een vergelijkbare stijgende lijn laten zitten. Om financieel meer lucht te krijgen, is er een begin gemaakt met het herplaatsen van diverse dieren. De vogels zijn inmiddels naar een andere plek verhuisd en ook voor de cavia's wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie.

Warm hart

De stichting gaat verder in gesprek met de pandeigenaar, in dit geval de gemeente. De stichting wil kijken wat er mogelijk is qua huuraanpassingen. "We vragen ook naar de subsidiemogelijkheden, want daar is momenteel geen sprake van."

In het verleden is ook met succes bij wijk- en buurtverenigingen aangeklopt voor steun. "Ik weet zeker dat de inwoners van Emmen ons nog altijd een warm hart toedragen", vertelt Knol.

De Hooimijt

Het is niet voor het eerst dat de boerderij in het Rensenpark in de financiële problemen terecht is gekomen. In 2017 trok de toenmalige beheerder, zorggroep De Hooimijt, ook al aan de bel bij de gemeente. Vooral dierenartskosten en personeelslasten waren toen een grote kostenpost. Alleen forse steun van gemeente of andere partijen konden het tij keren.