Drents bedrijf gaat pindaoogst in Gambia uit het slop halen

Tijms werkt met druppelirrigatie, waarbij waterslangen tussen de gewassen in de akker worden aangebracht. Een systeem dat al langer bestaat, maar dat door het bedrijf uit Geesbrug de afgelopen jaren verder is ontwikkeld. Via sensoren tussen de gewassen wordt automatisch bepaald hoeveel water aan de gewassen wordt gegeven. Daarnaast laat het systeem ook zien of een plant behoefte heeft aan kalium, stikstof of bijvoorbeeld fosfor.

In Drenthe wordt het systeem al jaren gebruikt. Via een bedrijf in Nieuw-Amsterdam is het systeem ook in Gambia geïntroduceerd. "Al snel waren mensen daar overtuigd dat het werkt", zegt Hillen. "We hebben daarna in 2019 op eigen risico en met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een proef gedraaid."