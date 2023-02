Fotoshoot of yogasessie in de natuur? Betalen!

Een bruidsfotoshoot of yogasessie in een natuurgebied van Natuurmonumenten. Het klinkt als de normaalste zaak van de wereld. Maar heb je dit van tevoren niet aangemeld, dan kun je zomaar bekeurd worden.

In Overijssel is reuring ontstaan doordat Natuurmonumenten heeft aangekondigd meer te gaan toezien op deze regel in Het Bruurserzand bij Haaksbergen. Hier staan soms verschillende professionele fotografen bruidsparen- of families te fotograferen. "Maar dit geldt alleen voor commerciële activiteiten", zegt woordvoerder Fred Prak van Natuurmonumenten. "Als je zelf foto's maakt of op een yogamatje zit, is er geen probleem. Maar voor commerciële klussen vragen wij een vergoeding." Dat gaat om een bedrag van vijftig euro of dertig euro voor leden van Natuurmonumenten.

Ook in Drenthe betalen

Dat geldt niet alleen voor Het Bruurserzand. Overal in de gebieden die worden beheerd door Natuurmonumenten, moet je commerciële activiteiten aanmelden en hiervoor betalen. Ook in Drenthe, zegt gebiedsmanager Eric Menkveld van Natuurmonumenten in Zuid-Drenthe. "Wij zijn een particuliere vereniging met leden. Natuurlijk krijgen wij ook subsidie van de provincie, maar die is niet dekkend. Daarom vragen we een bijdrage van een commerciële activiteit."

Zo komen er bij Natuurmonument jaarlijks zo'n vijf tot tien aanvragen binnen voor een fotoshoot op het Dwingelderveld en ook wel eens een vraag voor de opname voor een film. "Als het ecologisch verantwoord is, dan geven wij toestemming. Je wilt geen reeën of broedende vogels verstoren. Soms denken we ook mee over een plek en wijzen die aan. En is het een groter evenement, dan moeten wij vergunningen aanvragen. Daar gaat voor ons best wat tijd in zitten."

Fotografen verrast

Fotografen in Drenthe die veel bruidsfotografie doen, zijn verrast. De regel dat je je van tevoren moet aanmelden bij Natuurmonumenten, is niet algemeen bekend. Enerzijds is er wel begrip, anderzijds vinden fotografen het relatief rustig in de Drentse natuur. "Wij lopen elkaar hier niet voor de voeten."

Mirjam van der Kuijl van Mirfotografie maakt zich niet zo'n zorgen. "Ik kom voor bruidsfotografie niet heel vaak op deze plekken. Bovendien zijn er zoveel andere mooie plekken waar je niet voor hoeft te betalen. Daarom zou ik dit zoveel mogelijk proberen te ontwijken." Zelf houdt ze veel rekening met de natuur. "Ik zoek een goede plek, maar denk daarbij altijd aan de jurk van de bruid. Daarbij vind ik het wel heel belangrijk dat we de natuur niet kapot maken. Maar eerlijk gezegd, als ik in Drenthe rondkijk is het niet heel druk met bruidsfotografie. Dit is misschien iets dat meer in bijvoorbeeld het westen van het land speelt."

Geen uitzonderingen

Natuurmonumenten begrijpt dat fotografen graag gebruik willen maken van de natuur, maar de regels maken geen uitzonderingen voor rustige gebieden. Prak: "Ondernemers die activiteiten ontwikkelen in de natuur en daar geld mee verdienen, die moeten ons een bijdrage betalen om de natuur te onderhouden. Dat vinden wij fair. Daar krijg je een tijdslot voor terug, zodat je op dat moment als commerciële partij als enige op die plek aanwezig bent."

Boete en gebiedsontzegging

In Drenthe krijgt Natuurmonumenten weinig aanvragen voor commerciële activiteiten in de natuur. Voor het Dwingelderveld gaat het bijvoorbeeld om vijf tot tien aanvragen voor een fotosessie per jaar. De kans is daarom aanwezig dat er ook verschillende trouwpaartjes zijn die illegaal foto's laten maken in het gebied. Eric Menkveld weet dat het gebeurt. "Maar daarmee keuren we het niet goed. Daarom lopen er ook boa's rond die je kunnen bekeuren."