Nieuwe whisky uit Havelte is van korrel tot borrel Drents

'Is dit het nou?' Het is een levensvraag die bijna iedereen zichzelf weleens stelt. Zo ook Erik Poutsma (60) uit Havelte. Hij noemt het zelf zijn 'mannenmomentje'. En waar anderen vaak voor de veilige optie kiezen, gooit hij jaren geleden het roer om. Hij maakt van zijn hobby zijn beroep.

"Het distillatieproces van whisky heeft mij altijd enorm geboeid. Al die smaken en mogelijkheden. Dat wil ik allemaal ontdekken", vertelt een enthousiaste Poutsma. In een grote schuur in Havelte begint hij zijn droom. Nu nog klein, maar zijn toekomstplannen zijn groots.

"Ik produceer nu zo'n tweeduizend liter per jaar. In tien jaar wil ik naar tienduizend liter per jaar." En dat allemaal met liefde en passie voor de whisky. "Want", zo zegt Poutsma, "het maken van een goede whisky is a labour of love".