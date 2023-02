Onderzoek wijst uit: wolvenaanval Wapserveen niet uitgesloten

In augustus vorig jaar vond boer Roel Gorte twee koeien op zijn erf met verwondingen op hun rug. De veearts kwam langs en die adviseerde om BIJ12 in te schakelen. Vanwege de locatie van de boerderij vond BIJ12 het toch een goed idee om te komen, ook al vonden ze de wonden niet lijken op dat wat een wolf zou aanrichten.

BIJ12 is het bureau dat voor provincies onder meer de wolvenschade afhandelt. Het bureau doet bij meldingen van dode of gewonde dieren onderzoek.

"Dna-onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven. Maar we hebben de aanval ook laten onderzoeken door een consulent en die heeft vastgesteld dat de aanval door een wolf niet valt uit te sluiten op basis van twee andere meldingen in de omgeving. Deze dieren vertoonden vergelijkbare krassen en hier is wel dna van een wolf aangetroffen", aldus een woordvoerder van BIJ12.

BIJ12 heeft sinds deze vorige maand de richtlijnen voor taxatie bij wolvenschade vernieuwd. Zo is er een tegemoetkoming voor meer diersoorten mogelijk, onder andere schade aan honden van schaapsherders wordt nu vergoed. Ook staat in de nieuwe richtlijnen dat dierenartsen, met toestemming van BIJ12, dna mogen afnemen. Nu wordt dat alleen door consuleten van BIJ12 gedaan.

In de nieuwe richtlijn is het ook mogelijk om autopsie of sectie uit te voeren op huisdieren die niet vallen onder de nieuwe taxatieregeling, zoals honden of katten. Dat wordt gedaan om meer inzicht te krijgen in de wolvenschade. Naast schade van de wolven voegt BIJ12 ook de schade van de goudjakhals toe.