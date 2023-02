Danique (14) wil later piloot worden: 'Ik weet waar de aan-knop zit'

Piloot in opleiding Youri Mast (21) herkent veel van zichzelf in Danique. "Als ik Danique hier zo rond zie lopen en in zo'n vliegtuig zie zitten, de vragen die ze stelt, dan denk ik van: ja, dit is iemand die dezelfde passie heeft als ik." De opleiding in Eelde duurt twee jaar. Na het afstuderen treden de studenten in dienst als 'second officer' bij KLM.