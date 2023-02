Zorg in htl Hoogeveen goed, maar inspectie ziet verbeterpunten

Asielzoekers op de handhaving- en toezichtlocatie (htl) van het COA in Hoogeveen hebben over het algemeen goed toegang tot de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De IGJ deed onderzoek naar aanleiding van een rapport van Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) in augustus vorig jaar. In dat rapport kwam naar voren dat medewerkers geweld gebruiken, terwijl dat helemaal niet mag. Ook zouden de voorzieningen op de locatie niet goed genoeg zijn. IGJ concludeert nu dat de zorg voldoende is, maar dat er wel verbeterpunten zijn.