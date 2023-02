Isala sluit aan bij onderzoek naar thuisbehandeling: 'Veel patiënten willen naar huis'

"Mij valt op dat toch veel patiënten wel naar huis willen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht", zegt Inoek Koopmans, arts-assistent bij Isala. Het ziekenhuis doet vandaag mee met een landelijk onderzoek, op de spoedeisende hulp, naar thuismonitoring.

Het Maastricht UMC+ en het Leids Universitair Medisch Centrum houden op de spoedeisende hulp van 38 ziekenhuizen onderzoek naar thuisbehandeling van acuutzieke patiënten. De meeste mensen die op de spoedeisende hulp terechtkomen, worden opgenomen. De onderzoekers willen weten of dat echt nodig is en in het belang is van de patiënt. Ze wijzen op de druk op de capaciteit in de zorg en dat er tegenwoordig mogelijkheden bestaan om vanuit het ziekenhuis patiënten thuis te monitoren.

Het Isala-ziekenhuis in Meppel is het enige Drentse ziekenhuis dat hieraan meedoet. "Dit thema staat hoog op onze agenda. Het is mooi dat we zo kunnen meeliften met een nationaal onderzoek", laat een woordvoerder van Isala weten.

"We vragen mensen die op de spoedeisende hulp komen of ze met hulpmiddelen naar huis zouden willen én kunnen", zegt Davy van Dam, internist acute geneeskunde in opleiding bij ziekenhuis in Maastricht. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten met een longontsteking of buikpijn. De onderzoekers willen weten of deze acute patiënten van de specialismen longgeneeskunde, maag- darm- leverchirurgie interne en reumatologie ook thuis opgenomen kunnen worden.

Veilig

"Het idee van thuismonitoring geeft een veilig gevoel", zegt Inoek Koopmans. Zij doet samen met arts-assistent Kalle Majoor en Koen Geertzen, internist in opleiding, het onderzoek in Isala. "Soms geven mensen aan dat ze het medisch gezien wel aandurven maar dat er thuis niet iemand is voor de andere zorg, zoals hulp bij aan- en uitkleden", constateert Geertzen. Behalve aan patiënten worden ook artsen gevraagd over thuismonitoring, of het medisch verantwoord is.

Vandaag worden alle gegevens verzameld. Dat gebeurt tot en met 22.00 uur. In Meppel is dat onderzoek een uur eerder klaar. Daar gaat de spoedeisende hulp deze en volgende maand vanaf 21.00 uur dicht, omdat er een tekort is aan arts-assistenten.