Cassata #7: Spookgezin Ruinerwold, boerenprotesten en bestuurscrisis Westerveld

In deze aflevering van Cassata extra aandacht voor Ruinerwold. Daar werd deze week een gezin ontdekt dat zich van de buitenwereld had afgesloten. Ruinerwold was voor even wereldnieuws. Verder bespreken we met Jan Bloemerts van LTO Noord het succesvolle boerenprotest tegen de Drentse stikstofregels. En we praten met wethouder én speciale tafelgast Klaas Smidt over de bestuurscrisis in de gemeente Westerveld.

0'48" Ruinerwolders Chris Westerbeek en Jans Keizer vertellen hoe zij de afgelopen week in hun dorp beleefden. In een boerderij werden een acht mensen aangetroffen die zich isoleerden van de buitenwereld. Twee mannen werden gearresteerd.5'08" Speciale tafelgast Klaas Smidt vertelt over het oplossen van de bestuurscrisis in de gemeente Westerveld. Zelf keerde hij terug als wethouder voor de VVD.8'29" Kroegbaas Chris Westerbeek uit Ruinerwold blikt uitgebreid terug op hoe de wereldpers hem bestookte met vragen over zijn rol in het onthullen van de geïsoleerde familie.19'52" Sektedeskundige Sjoukje Drenth-Bruintjes legt uit hoe lastig het is om uit een sekte te komen en hoe de sekteleden weer deel kunnen gaan nemen aan de samenleving. Ook Westerbeek en Keizer vertellen meer over de gebeurtenissen in Ruinerwold.49'33" Wethouder Klaas Smidt vertelt uitgebreid over zijn nieuwe portefeuilles, knelpunten en de toekomst van de gemeente Westerveld.57'21" Het Radioforum met Klaas Smidt, Jacob Bruintjes en Erik Ziengs. De heren bespreken Ruinerwold, het boerenprotest en de komst van het NK Wielrennen naar Drenthe.01'21'48" Het boerenprotest tegen de provinciale stikstofregels was in Drenthe een succes. Met Jan Bloemerts van LTO Noord bespreken we de protesten in Assen en Groningen en de wensen van de boeren.Margriet Benak- Chris Westerbeek, kroegbaas uit Ruinerwold- Jans Keizer, buurman van 'spookgezin' Ruinerwold- Sjoukje Drenth-Bruintjes, sektedeskundige Sektehulp- Jan Bloemerts, bestuurder LTO-Noord- Klaas Smidt, terugkerend wethouder gemeente Westerveld- Jacob Bruintjes, voorzitter PvdA Drenthe- Erik Ziengs, Tweede Kamerlid VVDCassata is als podcast te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.