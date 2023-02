Nieuwe bieb van Roden moet kleine versie van Groninger Forum worden

Dat betekent wel dat vanaf het voorjaar tot aan de opening in september, de bibliotheek aan de Heerestraat dicht gaat. "We zullen tijdelijk ergens anders in Roden een bieb inrichten. Daarbij gaat het echt om het lenen van boeken. Voor andere activiteiten, zoals ons succesvolle breicafé, kijken we nog naar een locatie. Sommige activiteiten zullen tijdelijk stoppen."