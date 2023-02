Van aanranding en verkrachting verdachte fysiotherapeut naar huis

De 55-jarige man uit Klazienaveen die als fysiotherapeut veertien vrouwen zou hebben aangerand en twee verkracht, mag naar huis. Dit heeft de rechter beslist.

De man zit al 459 dagen in voorarrest en er is nog geen zicht op wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, zei de rechter. Daarom is het volgens de rechter tijd dat de man thuis zijn rechtszaak mag afwachten. De Klazienavener moet zich dan wel houden aan bepaalde voorwaarden, zoals het volgen van een behandeling en een contactverbod met de aangevers.

'Geen seksueel roofdier'

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dat hij in zijn praktijk vrouwen onzedelijk heeft betast. In twee gevallen ging het verder, aldus het OM. Dit zou zijn gebeurd in de periode van oktober 2016 tot oktober 2021.

Volgens zijn raadsman waren de handelingen van de fysiotherapeut uitsluitend gericht op de behandeling en had hij geen seksuele bedoelingen. "Hij is geen seksueel roofdier", zei de raadsman van de verdachte.

Naar het Zuiden