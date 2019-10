Brons voor judoka Marit Kamps bij WK onder 21 jaar

De Drentse judoka werd in Marrakesh in de eerste ronde vrijgeloot. Daarna won ze achtereenvolgens van de Georgische Salome Makishvili en van de Algerijnse Meroua Mammeri.De Japanse Ruri Takahashi, die later de wereldtitel veroverde, was in de vierde wedstrijd te sterk. Maar in de strijd om het brons versloeg de Drentse judoka de Turkse Kubranur Esir.Kamps is eerstejaars junior en is ook de regerend Nederlands kampioene in haar klasse. Speciaal voor haar sport verhuisde ze een jaar geleden naar Arnhem om te kunnen trainen op het nationale sportcentrum Papendal. In 2018 werd ze uitgeroepen tot sporttalent van de provincie Drenthe.