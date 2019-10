Wereldrecordpoging darten op 48 uur: 'af en toe een trap onder de kont nodig'

Kijk via deze link live mee met de wereldrecordpoging in Assen

"Het is wel heftig, maar ze gaan goed door", vertelt Linda. Zij is één van de drie getuigen die deze shift aanwezig is om te noteren wat de mannen doen. Dat is nodig om de wereldrecordpoging voor de Guinness Book of World Records te keuren. Die staat momenteel op 50 uur, 50 minuten en 50 seconden.De nacht viel de mannen zwaar, laat Linda weten. "Maar nu kunnen ze er weer tegen aan. Een energydrankje, voetenbadje en een flinke trap onder kont doen wonderen!" Ook het publiek heeft ze er doorheen gesleept, want het was druk in de kroeg vannacht. Dat is ook te merken aan het inmiddels opgehaalde geld voor Stichting Ambulancewens, het goede doel gekoppeld aan de actie."Ze staan nu te dansen achter de bar", lacht Linda. Waar vannacht de kroeg vol stond, is het nu weer wat rustiger. "Iedereen ligt nog op bed", zegt Linda, "maar ik weet zeker dat het hier naar het einde toe weer drukker wordt en dat iedereen ze komt steunen."