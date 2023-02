Raadsmeerderheid Aa en Hunze wil hertenkampen houden, GroenLinks heeft liever alpaca's

De drie coalitiepartijen in Aa en Hunze, PvdA, VVD en Gemeentebelangen, vrezen dat de nieuwe regels het einde betekenen van de hertenkampen in de gemeente. Daarvan zijn er twee: in Rolde en in Gasselte.

Alleen GroenLinks vindt het een prima idee dat de hertenkampen op termijn verdwijnen. De partij ziet er wel iets in om er andere dieren voor in de plaats te laten komen. "Laten we ze ombouwen naar kampen voor lama's of alpaca's. Dat is voor inwoners net zo interessant", vindt Marie-Claire Neesen.