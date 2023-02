OM: Gokverslaafde agent stak boetegeld en donaties voor KiKa in eigen zak

Voor diefstal, oplichting en meineed is tegen een 30-jarige politieagent uit Schoonebeek een werkstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

"Zeer kwalijk, van iemand in functie van de politie mag worden verwacht dat die onkreukbaar is en volledig integer. Het vertrouwen in de politie is hiermee flink geschaad", zei de officier van justitie tegen de dertiger.

Die zat donderdag zonder een advocaat voor de rechtbank in Assen. "Eigen keuze", zei de man. De aanklaagster verweet de man dat die op gewiekste wijze mensen liet geloven dat zij een boete moesten betalen, terwijl dat niet het geval was. Het geld stak de man in zijn eigen zak, zei de officier van justitie. "Hoe verzin je zoiets?" De man zei dat hij dat geld nodig had voor zijn gokverslaving.

Onderzoek

De chef van de verdachte deed in oktober 2019 aangifte tegen de man. Er was geld verdwenen dat eerder in beslag was genomen. De Schoonebeker zou dat geld hebben afgestort in een zuil op het bureau die speciaal hiervoor bedoeld was.

Dat stond ook in het politierapport dat hij onder ede had opgesteld. Hierop startte Veiligheid Integriteit Klachten (VIK) een onderzoek naar het handelen van deze agent. In het onderzoek kwam vervolgens ook naar voren dat de man boetes inde, maar in het systeem stonden de boetes als onbetaald. Diefstal vond de officier van justitie bewezen.

Geld voor KiKa in eigen zak

De agent zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Hij ging in juli af op een melding van een botsing. De veroorzaker was er vandoor, maar het kenteken lag nog op de plek van de botsing. De agent achterhaalde de eigenaresse van de auto. Ze kon een vervolging voorkomen door 450 euro te betalen. Dat geld hield de man zelf.

Hij maakte het nog bonter, zei de officier van justitie. De man zamelde geld in voor een sponsorloop, die hij zelf zou lopen. Het geld was bestemd voor de stichting Kinderen Kanker Vrij (KiKa). Zijn collega's doneerden in totaal ruim 3.400 euro. KiKa heeft hiervan geen cent gezien. De man heeft geen meter hiervoor gelopen.

Hij misbruikte goede doelen om geld uit de zakken van zijn collega's te kloppen, zei de aanklaagster. "Een sympathiek doel door een sympathieke collega. Maar die was helemaal niet zo sympathiek", zei de officier van justitie.

Gokverslaving

De Schoonebeker leende van collega's en familieleden geld, om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen. Hierdoor zit hij nu met een schuld van twee ton. Er zijn betalingsregelingen getroffen, zei de man. Hij liet op zitting doorschemeren dat hij gokverslaafd raakte door traumatische ervaringen in zijn werk bij de politie. Hij wilde daarover niet veel kwijt, behalve: "Ik heb hulp van een psycholoog".

Deze opstelling baarde de rechters zichtbaar zorgen. "Ik adviseer u, geef openheid van zaken en laat u helpen", zei de rechter. De Schoonebeker is buiten dienst gesteld (op non-actief) en zit sinds een jaar thuis. De ontslagprocedure volgt nog, zei hij tegen de rechter.