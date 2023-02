Aantal kankerdiagnoses Drenthe gestegen, huidkanker komt vaakst voor

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Drenthe is in 2022 opnieuw gestegen naar ruim 4.400. Huidkanker is in Drenthe met zo'n 830 gevallen de meest voorkomende kanker van vorig jaar. Het is voor het eerst dat de meest voorkomende kanker van Drenthe niet een kanker aan het spijsverteringsorgaan is.