Overheden willen Zuidwest-Drenthe vergroenen

Inwoners van Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel kunnen geld krijgen voor het vergroenen van tuinen en daken. Doel van verschillende overheden is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Vanaf 1 maart is er een subsidie beschikbaar, waar ook kleine bedrijven gebruik van kunnen maken. Hoe hoog het bedrag is, wordt later deze maand bekend. "We hebben steeds vaker te maken met periodes van hitte en droogte en wateroverlast", stellen de overheden. "Een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik.

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en Steenwijkerland, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben de subsidieregeling samen opgezet. Zij werken al aan het aanpassen van parken en straten.

Omdat 50 tot 70 procent van de regio bestaat uit privéterreinen worden nu ook inwoners gestimuleerd om te vegroenen. "Door ook tuinen, schoolpleinen en dergelijke aan te passen kunnen hitte, droogte en wateroverlast verminderd worden", denken de overheden.

Groen dak

Het geld dat vanaf maart beschikbaar is, kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het vervangen van tuintegels door planten en het aanleggen van een groen dak. Bij Medisch Centrum Thijinge in Zuidwolde is dat laatste vorig jaar gebeurd, toen het dak aan vervanging toe was. Sedumplantjes sieren nu het dak.

"Sedum is een vetplantje dat maar heel weinig water nodig heeft om te groeien", legt hovenier Martijn Buld uit bovenop het dak. "Water, bemesting en grond is weinig nodig, daarom is het makkelijk op het dak." Bijkomend voordeel van het plantje is dat snoeien niet nodig is.

De aanleg van een sedumdak is duurder dan bijvoorbeeld dakleer, maar volgens Buld gaat het dak vervolgens wel langer mee. "Sedum helpt mee om het minder warm in huis te krijgen", geeft Buld de belangrijkste pre voor het groene alternatief. "Een zwart dak kan wel 70 graden worden, bij een sedum dak blijft het ongeveer beperkt tot 30 graden. Dat verschil voel je binnen ook."

Daken waar ook zonnepanelen liggen, hebben nog een bijkomend voordeel volgens Buld. "Zonnepanelen doen het beter bij lagere temperaturen. Als je de omgevingstemperaturen lager maakt, heb je meer opbrengst."

Stoplicht

Op bijna alle daken kunnen de vetplantjes geplaatst worden. "Er zijn verschillende systemen, deze weegt ongeveer 125 kilogram per vierkante meter als het nat en verzadigd is", wijst Buld op die op het zorgcentrum in Zuidwolde. "Maar je hebt ook lichtgewicht die maximaal 50 kilogram is. Op een carport of tuinschuurtje kan het dus prima. En we kunnen tot heel stijl daken aanleggen, tot ongeveer 45 graden en anders zijn er nog andere oplossingen.