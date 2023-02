Noordenveld wil doorpakken aan de Oude Velddijk in Peize, omwonenden zien plan niet zitten

Een concreet plan voor woningbouw aan de Oude Velddijk 26 in Peize ligt er nog niet, maar omwonenden deelden vanavond hun zorgen nog maar eens met de gemeente Noordenveld.

Dat deden zij op een inloopbijeenkomst in restaurant Bij Boon, waar ook een hoop enthousiaste senioren op af komen. Zij hopen straks een plekje te krijgen aan de Oude Velddijk, waar woningen voor ouderen moeten worden gebouwd.

Nog voor de eeuwwisseling kocht de gemeente Noordenveld het stuk grond aan de Oude Velddijk, in de hoop er ooit woningbouw te ontwikkelen. Die bebouwing lijkt dichterbij te komen maar een concreet plan is er nog niet. Wél stemde de Noordenveldse gemeenteraad in het voorjaar van 2021 in met een motie waarin het het college vraagt te bouwen in de stijl van een 'naoberhof'.

'Stiekem'

Daniël Daalmeijer is direct aanwonende van het stuk grond dat bebouwd moet worden en is tegen de richtlijnen die de gemeente gesteld heeft voor woningbouw. Hij staat daarin niet alleen, want veel omwonenden zijn tegen. "We vinden dat er te intensief en te hoog wordt gebouwd", zegt Daalmeijer. Daarnaast zijn er zorgen over verkeersveiligheid op de Oude Velddijk en denken omwonenden last te krijgen van natte voeten, omdat de waterhuishouding niet op orde zou zijn.

Omwonenden zien bovendien liever een kleinschalige woonvorm, maar de gemeente Noordenveld biedt de mogelijkheid voor maximaal 25 woningen. Daarbij moet aangetekend worden dat de gemeente zélf denkt dat er maximaal 16 woningen kunnen komen. "Maar we bieden geïnteresseerde partijen speelruimte", zegt projectleider Mark Smit.

Daalmeijer zegt onaangenaam verrast te zijn dat er ruimte zou worden geboden aan 25 woningen. "Er werd telkens een lager aantal genoemd en nu lezen we dat opeens terug in dat plan. Daar is niets over gecommuniceerd, het is er stiekem in gezet."

Te hoog?

De vrees voor natte voeten, weerlegt projectleider Smit. "We hebben een ingenieursbureau er onderzoek naar laten doen en zij zijn bezig de waterhuishouding te verbeteren."

De verantwoordelijke wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) zegt dat het argument dat er 'te hoog' wordt gebouwd niet van toepassing is. Huizen in de omgeving zijn weliswaar rond de 6 meter hoog, in het bestemmingsplan voor het gebied staat dat er tot 9 meter hoogte mag worden gebouwd. "Dat geldt voor iedereen dus waarom zou het voor nieuwe bebouwing niet gelden?"