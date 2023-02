Inwoners Ruinerwold en Blijdenstein denken mee over nieuw verkeersplan

Is de weg door Blijdenstein straks nog wel een autoweg? Als het aan inwoners uit Blijdenstein en Ruinerwold ligt alleen onder strikte voorwaarden. Inwoners vinden de weg namelijk te gevaarlijk worden. Vanavond buigen ruim honderd mensen zich over de alternatieven.

Het is een van de oudste stukjes van gemeente De Wolden: de voormalige tolweg door Blijdenstein. Maar doordat de weg zo oud is, is het niet geschikt voor de grote aantallen voertuigen die er dagelijks gebruik van maken, vinden aanwonenden. Daarbij komt dat met name vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeite hebben met het halen van de smalle bochten.

'Stro tegen de ramen'

"Het was vroeger een zandpad en de huizen die stonden er al", vertelt Henk van Netten, woordvoerder vanuit het burgerinitiatief in Blijdenstein. "De weg is in de loop der tijd steeds breder geworden en die komt bij drie huizen tot aan de gevel. Als daar dan twee vrachtwagens elkaar passeren of je hebt een beetje een breed landbouwvoertuig, dan komt het stro tegen de ramen aan."

Van Netten is een van de bewoners die vanavond aan de brainstormtafel plaatsneemt. Vorig jaar kreeg het burgerinitiatief het onderwerp op de politieke agenda. "Het is nu echt te druk, het is er gevaarlijk. Dus laat het verkeer alsjeblieft om Blijdenstein heen gaan, dan ben je er ook nog eens sneller."

Groter industrieterrein