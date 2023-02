Ook na 1 april crisisnoodopvang nodig

In Drenthe zijn de laatste maanden tal van crisisnoodopvanglocaties geopend. In onder andere Diever, Coevorden en Gieten werden een groepsaccommodatie, bankgebouw en zorglocatie ingericht als tijdelijke woonruimte.

Van der Burg zegt de crisisnoodopvang nog niet te kunnen missen. Een aantal regio's heeft aangegeven die opvang in de huidige vorm niet te kunnen voortzetten, maar wil wel kijken naar wat ze nog kunnen doen. "En enkele zeiden heel helder en duidelijk: dat gaan we niet doen", zei de staatssecretaris.

Verder is in het extra overleg gesproken over de zogeheten derdelanders. Dat zijn vluchtelingen uit Oekraïne die daar oorspronkelijk niet vandaan komen. Het gaat om zo'n 4.700 mensen. De regeling waar zij onder vallen loopt begin maart af en de burgemeesters hebben gevraagd om die te verlengen om te voorkomen dat de mensen op straat komen.