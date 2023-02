Plaatsing zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht gemakkelijker in Aa en Hunze

Voor inwoners van dorpen in Aa en Hunze met een beschermd dorpsgezicht wordt het vanaf nu gemakkelijker om zonnepanelen op het dak van hun woning te leggen. De gemeente gaat de regels voor het plaatsen zonnepanelen versoepelen.

De gemeenteraad van Aa en Hunze stemde gisteravond in met een voorstel van coalitiepartij Gemeentebelangen om een nieuwe regel aan het beleid toe te voegen.

Om het karakteristieke dorpsgezicht niet aan te tasten, mochten zonnepanelen in Anloo, Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal voorheen niet bovenop de voorkant van een huis worden gelegd.

Dat wordt nu wel mogelijk, maar alleen bij woningen waar geen andere optie is dan plaatsing op het voordak. Ook blijft het verplicht om in beschermd dorpsgezicht een vergunning aan te vragen om de panelen te plaatsen. Dat hoeft op andere plekken in de gemeente niet.