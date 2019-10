Feest na wereldrecordpoging darten: 'We gaan nog lang niet naar huis'

Vrijdagochtend om 8.00 uur begonnen de mannen in Ons Café aan de uitdaging om in het Guinness Book of World Records te komen. Tot 11.00 uur vandaag moesten ze bijna non-stop darten. Eens per uur mochten ze vijf minuutjes pauze houden. Maar rond half elf kregen de mannen een fikse tegenvaller te horen.Waarschijnlijk was er een fout gemaakt waardoor ze tien minuten te veel pauze hadden gehad. Om dan toch nog het wereldrecord te verbreken, moesten ze twee uur langer door darten. "Dat was heel erg afzien", vertelt Frank Posthumus. "Er was onduidelijkheid in de registratie, dus daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen."De mannen wilden tijdens de wereldrecordpoging ook geld inzamelen voor een goed doel, Stichting Ambulancewens. Inmiddels staat de teller op de site op bijna zeshonderd euro. Na afloop van de recordpoging kan nog twee dagen worden gedoneerd. In Ons Café stond ook een donatiepot, waar minimaal vijfhonderd euro in zit. In totaal hopen de mannen op zo'n 1500 tot 2000 euro.Om 13.00 uur was het dan écht klaar. Tijd om naar bed te gaan, zou je zeggen. Maar Posthumus gaat nog niet naar huis "Het is hier feest!", lacht hij. "We zijn nog lang niet klaar. Ik blijf hier nog een paar uurtjes!"Nu is het een kwestie van alle materialen opsturen naar het Guinnes Book of World Records. De registratie wordt geordend en opgestuurd en ook het beeldmateriaal van de livestream van RTV Drenthe gaat mee. "Het gaat dan minimaal twaalf weken duren, voordat we weer wat horen. Maar het zou mooi zijn als het vorige record door twee Nederlanders wordt verbroken!"