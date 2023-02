Concert 'Black Pearl' van Noord Nederlands Orkest te bekijken

Het Noord Nederlands Orkest waant zich vanavond in Afro-Amerikaanse klassieke muziek. Onder leiding van dirigent Wayne Marshall wordt vanavond 'Black Pearl' ten gehore gebracht. Het concert begint om 20:15 uur en is live te zien op de website en app van RTV Drenthe. Op zondag 12 februari zenden wij het concert ook nog uit op TV Drenthe.

Amerikaanse componisten staan centraal in het concert van vanavond. Waar beroemde componisten als Bernstein en Gershwin mogelijkheden hadden om inspiratie op te doen in Europa, gold dit niet voor William Grant Still, Florence Price of George Walker. En dit had te maken met hun Afrikaanse afkomst.