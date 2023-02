Nieuwe plek voor jongeren opent de deuren: DNK-NXT in Assen

Het moet 'the place to be' worden voor jeugd van 0 tot 18 jaar in Assen. De Nieuwe Kolk (DNK) heeft een nieuwe jongerenruimte waar taal, techniek en cultuur samenkomen. Vanaf vandaag is DNK-NXT geopend.

Boeken lezen in een boomhut, games spelen op een Xbox en een speurtocht met augmented reality, waarbij de fysieke wereld wordt vermengd met een virtuele. Op meerdere verdiepingen in de Asser bibliotheek is van alles te doen. "We zijn heel blij dat het af is", zegt Hanneke Bruggeman, directeur van DNK. "We hopen dat we hier veel ouders met kinderen welkom kunnen heten. We zien nu al dat kinderen die hier komen niet meer naar huis willen."

Gamehoek, legomuur en voorleestribune

Bij binnenkomst is een grote ruimte voor de allerkleinsten. Via een interactieve vloer lopen bezoekers naar beneden, waar in de ene hoek een gamehoek is en aan de andere kant een legomuur en voorleestribune staan. Een verdieping hoger huist een grote boekencollectie, met een spelletjeshoek en een loopbrug naar een boomhut waar de kleine lezers kunnen chillen. "Voor kinderen van alle leeftijden is er iets te doen. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen plek", legt Bruggeman uit.