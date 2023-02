Eerste bewoner krijgt 'sleutel' van de Belastingflat in Emmen

Van kantoorpand van de belastingdienst, naar appartementencomplex op een van de mooiste plekjes van Emmen. Het heeft even geduurd, maar vandaag ontvangt de eerste bewoner haar sleutel uit handen van projectontwikkelaar Jorgen Kruit. Bouwvakkers zetten de puntjes op de i en over een maand en zijn alle 82 huurwoningen bemand.

Zoë Schipper (24) uit Buinen stapt de lift uit op haar etage en haalt haar sleutel tevoorschijn. "Ik kan de deur op twee manieren openen: met een tag, maar ook met mijn telefoon. Een ouderwetse sleutel heb ik niet." Ze kan haar geluk niet op met het uitzicht vanuit haar woonkamer. "Supergaaf", noemt ze het. "Je woont hier midden in het centrum en je kijkt uit op het Raadhuisplein. Winkels zijn allemaal in de buurt. Een betere plek kan je niet vinden."

Alle appartementen vergeven

Daar dachten veel andere mensen ook over, toen ze zich aanmeldden als geïnteresseerde bij Jorgen Kruit van het Zwolse vastgoedbedrijf Saxum & Firmum. Alle 82 appartementen zijn volgende maand bewoond: "We hebben nog één in optie staan, maar dan zit het ook echt vol. Ik ben er apetrots op", glundert de projectontwikkelaar uit Emmen, wanneer hij vanaf het Raadhuisplein de lucht in tuurt, naar zijn gerealiseerde appartementencomplex.

Vertraging in de bouw

"Dit werd ons aangeboden in 2019 en we konden het niet laten. In 2020 hebben we het gekocht, compleet gesaneerd en gestript. In overleg met de gemeente de plannen gemaakt en vervolgens verbouwd", vertelt Kruit. De oorspronkelijke bedoeling was dat de woningen al in maart 2022 werden opgeleverd, maar het bouwen liep vertraging op, door onder meer het saneren van asbest.

"Daarnaast zorgde de oorlog in Oekraïne voor vertraging in de levering van materialen en kwamen we vaak handjes tekort, doordat niet altijd de juiste vaklui beschikbaar was. Uiteindelijk moet het wel goed gebeuren", vindt Kruit.

Belastingblauwe vloerbedekking en deuren

In heel Emmen en omstreken staat het prominente gebouw bekend als de Belastingflat, omdat ooit is gebouwd en bestemd als kantoor voor de belastingdienst. Stiekem hebben Kruit en zijn collega's nog even gedacht aan een andere naam, zoals De Schatkist, maar toch besloten om het bij de Belastingflat te laten: "De vloerbedekking is belastingblauw en de deuren hebben we ook in die kleur geschilderd, dus het is goed zo", lacht de projectontwikkelaar.

Horeca aan het plein

De laatste puntjes worden door zo'n veertig bouwvakkers deze maand op de i gezet. Dan zijn op 1 maart alle appartementen bewoonbaar. De onderste verdieping aan de stadsvloer heeft voor de helft al een nieuwe bestemming: "Daar komt een commerciële partij in de vorm van een restaurant. Het andere deel staat nog in de markt voor een horecabestemming."

Abonnement op de overburen