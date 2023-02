FC Groningen ontslaat Mark-Jan Fledderus

VOETBAL - Mark-Jan Fledderus uit Coevorden is ontslagen als technisch directeur van FC Groningen. Hij volgde Ron Jans in 2019 op in deze functie, maar door tegenvallende resultaten bij de Groningers is vandaag besloten dat de club en Fledderus uit elkaar gaan. De Trots van het Noorden staat onderaan in de Eredivisie.

Fledderus, die in de jeugd van FC Emmen speelde, kreeg de afgelopen maanden kritiek, onder meer vanwege zijn aankoopbeleid, uitlatingen in de media en omgang met personeel. De spelers die hij in de afgelopen transferwindow haalde, waren niet voldoende om het vertrouwen van de club te behouden.

Fledderus zelf zegt het jammer te vinden dat de samenwerking eindigt. "Alles wat ik bij de club heb gedaan, is maar met één doel geweest: het belang dienen van FC Groningen." De club, waar hij als voetballer ook voor uitkwam, blijft een speciale plek houden voor de Coevorder. "Ik gun oprecht alles en iedereen bij de club het allerbeste voor de toekomst."