GOMOS probleemloos langs hekkensluiter

In de 1e klasse F heeft GOMOS uit Norg vandaag de tweede achtereenvolgende overwinning behaald. Hekkensluiter GAVC uit Grou werd in 6-2 eenvoudig aan de kant gezet. SVBO uit Barger-Oosterveld had meer moeite met Hoogezand. De Emmenaren kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Vorige week won GOMOS de eerste wedstrijd van het seizoen tegen VKW en vandaag kwam GAVC uit Grou op bezoek. De Friezen scoorden tot dan toe slechts 1 punt uit vier wedstrijden. Ondanks dat had de ploeg uit Norg in de eerste helft nog moeite om het doel te vinden.Daar kwam vijf minuten voor rust verandering in. Robert Elsinga opende de score en drie minuten later bepaalde Jannes Siegers de ruststand op 2-0. Na rust stoomde GOMOS in eenzelfde tempo door. Guido Koolen, Robert Elsinga en Ivo Drenth (2x) zorgden binnen 70 minuten voor een 6-0 voorsprong.GAVC kwam in de slotfase nog wel terug tot 6-2, maar meer dan twee eretreffers waren dit niet. GOMOS hield stand en klimt door de overwinning naar de zesde plaats in de stand met 7 punten uit vier wedstrijden.SVBO heeft voor de derde achtereenvolgende keer gelijk gespeeld. De ploeg uit Barger-Oosterveld kwam op bezoek bij Hoogezand niet verder dan een 1-1 eindstand. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Binnen tien minuten stonden de Drenten op achterstand.Een kwartier voor tijd maakte Davy Wessels de gelijkmaker voor SVBO. Daarmee redde hij een punt voor de Emmenaren.Na vijf wedstrijden staat SVBO op 9 punten. Daarmee bezet de ploeg de vierde plaats in 1F.Volgende week staan SVBO en GOMOS tegenover elkaar op het veld van Barger-Oosterveld.