Bijeenkomst over wolf geannuleerd na afzeggen sprekers

Een themabijeenkomst over de wolf in het kader van de verkiezingen die Volt Drenthe zou houden op 16 februari, gaat niet door wegens gebrek aan sprekers. Het idee was om vier verschillende kanten te belichten. Er werden verschillende mensen benaderd, maar veel potentiële sprekers hapten uiteindelijk niet toe.

Staatsbosbeheer trok zich terug en de provincie kwam niet door met een spreker, waarna uiteindelijk maar twee sprekers over bleven. Daarop is de bijeenkomst is geannuleerd.

'Geen welles-nietesgebeuren'

De organisatie was in handen van dierenarts Hans Nieuwendijk. Hij vindt het jammer dat de bijeenkomst niet doorgaat. "Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om er een welles-nietesgebeuren van te maken, maar om vier verschillende kanten te laten horen. Het is nu zo dat je voor of tegen de wolf bent. Men praat niet met elkaar."

"Het is net als in de stikstofdiscussie: het is verworden tot een twee partijensysteem. Men is vijandelijk geworden. Ik word misselijk als ik zie hoe hoog de controverse oploopt. Dat mensen elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Maar als we problemen op willen lossen, dan is het juist belangrijk dat we dat doen met respect voor ieders mening."

Staatsbosbeheer vindt zichzelf geen partij

Staatsbosbeheer zegt te zijn benaderd met de vraag of de terreinbeheerder mee wilde doen aan een bijeenkomst met voor- en tegenstanders. "We hebben er wel over nagedacht, maar daar horen wij niet tussen. Wij gaan over hoe we omgaan met de wolf in onze terreinen. We hebben voor een neutrale duiding doorverwezen naar de provincie en de Universiteit Wageningen", zegt een woordvoerder.

De provincie is volgens Nieuwendijk ook benaderd. "Het werd van stoel naar stoel geschoven. Ook gedeputeerde Henk Jumelet is benaderd, maar die heeft nog niet gereageerd." RTV Drenthe heeft de provincie gevraagd waarom geen spreker voor de avond beschikbaar is gesteld. Dat was de provincie nog aan het uitzoeken ten tijde van de publicatie van dit artikel.

Nieuwendijk vond Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en dierenarts Bernd Hietberg wel bereid om te spreken op 16 februari. Dat resultaat werd als onvoldoende beoordeeld om de bijeenkomst door te laten gaan.

Samenwerken ondanks verschillende standpunten

Aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomst is een verkenning van de Jagersvereniging en het International Fund of Animal Welfare (IFAW) naar de mogelijkheid voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland, in juli vorig jaar. "Ik vond het inspirerend om te zien dat partijen wiens standpunten ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen, samen met dat rapport kwamen", aldus Nieuwendijk.

De standpunten ten aanzien van de wolf van 35 organisaties zijn voor de verkenning nauwkeurig in kaart gebracht. De meningen varieerden van 'de wolf is welkom' tot 'niet welkom, tenzij'. Geen enkele partij was onvoorwaardelijk tegen de wolf. Het advies van de opstellers was om het dialoogproces te beginnen met het rapport als vertrekpunt.

Minister wil dialoog en advies

Minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in december vorig jaar gevraagd een brede maatschappelijke dialoog over de wolf te organiseren. "Doel van deze dialoog is om over en weer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en verdere verharding van het debat te voorkomen", zo schrijft de minister aan de RDA.

Ook heeft Van der Wal de RDA gevraagd om te verkennen wat er nodig is om in Nederland samen te leven met de wolf. "Onderdelen die in dit advies in ieder geval aan bod zouden moeten komen zijn de positie van de wolf in de Nederlandse natuur, de beleefde angstgevoelens voor de wolf en bescherming van vee tegen wolf", aldus de minister.