Dalen verrast in derby op De Pampert

In de 2e klasse L heeft Dalen de wedstrijd tegen Germanicus met 1-4 gewonnen. De derby was op papier een prooi voor de thuisploeg echter kwamen ze er op de eigen Pampert niet aan te pas. Voor Dalen was het de eerste overwinning van het seizoen. Germanicus zakt naar de zesde plaats in de stand, terwijl Dalen tiende staat.

De mannen van André Mulder begonnen nog wel redelijk aan de wedstrijd. Veel aanvallen strandden echter in schoonheid. Vooral Milan van der Weide zag zijn leuke acties geen goed gevolg krijgen.Na iets meer dan een half uur spelen had Dalen de touwtjes al in handen genomen en zag dit beloond worden met een goal van Kjetil Brand. Hij was er als de kippen bij toen de defensie van Germanicus de bal even uit het oog was verloren.Op slag van rust verdubbelden de mannen van Michel Kerkdijk deze voorsprong. De 0-2 viel uit een corner die werd binnen getikt door routinier Tijmen Venhorst. Ook hier ging de Coevorder defensie niet vrijuit.Na rust werd de wedstrijd al binnen 7 minuten op slot gegooid. Een vrije bal net over de middellijn van Nick Schuiling viel mét een stuit in het dak van de goal.Germanicus deed nog een poging om terug te komen in de wedstrijd. De aanvalslust van Milan van der Weide werd uiteindelijk nog beloond met een treffer. Zijn prima voorzet werd snoeihard binnen gekopt door Kain Hoogeveen, die daarmee voor de 1-3 tekende.Vijf minuten voor tijd bezegelde Venhorst zijn prima optreden met een tweede treffer. Hij zag Devon Smit even uitglijden op het steeds zwaarder wordende veld en reageerde attent. Hij bepaalde de eindstand op 1-4.In de stand van de 2e klasse L staat Germanicus na vandaag op de zesde plaats met 9 punten uit 5 wedstrijden. Dalen is terug te vinden op de tiende stek met 4 punten uit 4 wedstrijden. Helpman voert met 12 punten uit 5 wedstrijden de stand aan.