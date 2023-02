Station Dalen komt als meest gewaardeerde station van Drenthe uit de bus

In 2022 waren treinreizigers in Drenthe het meest tevreden over station Dalen. Het station scoorde met een 7,7 het hoogste rapportcijfer van de negen Drentse stations. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2022. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van NS en ProRail. In totaal hebben 85.000 reizigers de Nederlandse stations beoordeeld.

Top-3

Station Emmen-Zuid scoort ook hoog. Met een 7,6 verdient het station de tweede plek. Station Assen sluit met een 7,5 de top-3 van Drenthe. In Beilen zijn de reizigers minder tevreden. Station Beilen staat met een 6,7 op de laagste plaats van de Drentse stations. Ten opzichte van vorig jaar is dat cijfer onveranderd. Toch zijn daar wel maatregelen genomen om het station voor reizigers te verbeteren.

Verbeteringen

"We hebben in Beilen echt ingezet op duurzaamheid en groen. Zo hebben we afgelopen jaar het stationsgebouw geïsoleerd en gasloos gemaakt, ook zijn er vakken met ecologische planten aangelegd", vertelt Kim Vooren, stationsmanager in Beilen. De wachtruimte die op het station aanwezig was, moest worden gesloten. "Ik hoop dat we daar dit jaar iets aan kunnen doen en dat ook in Beilen de beleving van het station verbetert", aldus Vooren.