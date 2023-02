Fay (10), Lieke en Lora (allebei 11) uit Meppel houden valentijnsgala voor Het Vergeten Kind

"Een prachtig initiatief, wij zijn enorm dankbaar", reageert stichting Het Vergeten Kind. "Ik vind het fantastisch dat een paar jonge meiden het initiatief neemt om zich in te zetten voor kwetsbare kinderen in de samenleving", zegt wethouder Jeannet Bos. En vanuit basisschool Kindcentrum Talent.nl: "Wat een prachtig begin van een nu al geslaagde actie van deze meiden."

Wat is hier gaande? Dat kunnen Fay, Lieke en Lora uit Meppel zelf het beste vertellen. Fay (10 jaar): "We organiseren iets voor het goede doel." En dat 'iets' is een valentijnsgala. En het goede doel is stichting Het Vergeten Kind.

Op 18 februari houden de drie het gala in Meppel. "Een valentijnsgala is een soort van disco", zegt Lieke (11). "Want we gaan muziek draaien, maar er komt ook een fotohoek en snackjes." Ze hebben van alles bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. De 11-jarige Lora komt met een ander voorbeeld. "Er is ook een verloting. De namen gaan in de pot en een paar winnen een prijs."

Gemeente geeft 500 euro

En nog voordat het valentijnsgala gehouden wordt, is het eerste geld al binnen. De gemeente is niet ontgaan wat de drie van plan zijn. Daarom verrast wethouder Jeannet Bos de drie leerlingen op hun school, Kindcentrum Talent.nl. Ze krijgen een cheque ter waarde van 500 euro.

Het gala bezoeken is dus ook niet gratis, om genoeg geld op te halen. Fay kijkt even streng. "Als je binnenkomt moet je eerst betalen: vijf euro. Maar dan krijg je ook een bon voor drinken", zegt hij er meteen achterna. Ze zijn op zoek naar mensen die ook wat willen doen tijdens het gala. Iemand die gitaar speelt bijvoorbeeld, of gewoon iemand die wil helpen met het inschenken van de drankjes. Lora fantaseert ondertussen: "O ja, een goochelaar! Of een clown met ballonnen."

Valentijnsdag

Het is niet zonder reden dat Fay, Lieke en Lora stichting Het Vergeten Kind hebben uitgekozen. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. De tieners vinden liefde en vriendschap erg belangrijk. "Daar gaat Valentijnsdag over", roept Lora. "Valentijnsdag is een liefdesdag en alle kinderen hebben liefde nodig."