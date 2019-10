Margaritha schiet Hoogeveen na schoenwissel langs MSC

De twee Drentse clubs hadden elkaar eigenlijk twee weken geleden al moeten treffen, maar toen kon het duel geen doorgang vinden. Het gerenoveerde hoofdveld van MSC was onbespeelbaar geworden vanwege de vele regenbuien. Vanmiddag lag de grasmat er prima bij en kon de Meppeler thuisclub het veld alsnog officieel in gebruik nemen.Op de verse sprieten bleek Hoogeveen duidelijk een maatje te groot voor MSC. De gasten waren al na anderhalve minuut dicht in de buurt van de openingstreffer. Een inzet van Jearl Magaritha werd door MSC-verdediger Stef Beute voor de lijn gekeerd. Hoogeveen claimde een penalty, maar scheidsrechter Richard Witlox wilde daar niets van weten.MSC beet even zich af via Noah Schuurman, die het Hoogeveense doel met een fraai schot onder vuur nam. Keeper Kevin Borgman was echter op zijn hoede. Daarna was het weer Hoogeveen dat de lakens uitdeelde. Vooral Maragitha en aanvoerder Björn Zwikker kregen kansen, maar een treffer bleef uit. MSC-verdediger Luuk Kuipers hielp Hoogeveen bijna nog een handje door een bal van richting te veranderen. De lat bracht de thuisclub redding.Vroeg in de tweede helft verzekerde Hoogeveen zich alsnog van de verdiende 0-1. Margaritha, die afgelopen zomer overkwam uit de jeugd van FC Emmen, speelde zichzelf vrij en verschalkte doelman Marc Holterman in de verre hoek. Hoogeveen bleef ook na de pauze de bovenliggende partij, al was het spel minder sprankelend dan in de eerste helft.In de slotfase sloegen de bezoekers nog twee keer toe. Eerst verdubbelde Margaritha de marge waarna Zwikker met een bekeken balletje de eindstand naar 0-3 tilde. Tussendoor maakte Remco van Keulen de teleurstellende middag voor MSC compleet door Margaritha van achteren neer te halen. Het kwam hem op een directe rode kaart te staan.Margaritha verklapte na afloop in de eerste helft met verkeerde noppen te hebben gespeeld op het gladde veld. "Ik gleed steeds uit, mijn schoenen waren niet goed", aldus de Hoogeveense aanwinst. "In de rust heb ik ze gewisseld. Gelukkig kon ik schoenen van mijn ploeggenoot Tom Heerkes aan." Het geleende schoeisel bleek dus een schot in de roos, getuige zijn twee goals na de pauze.Hoogeveen staat nu een puntje achter op Hollandia, maar de koploper speelde een wedstrijd minder. MSC blijft op de tiende plaats steken. Ook de manschappen van trainer Berry Zandink kwamen deze competitie een duel minder in actie.