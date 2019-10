Michael de Leeuw: Jafar Arias was de sleutel tot succes

FC Emmen strijdend naar belangrijke zege op Fortuna Sittard

Waar Emmen voor rust geen vuist kon maken tegen de gasten, kon de Drentse club met Arias in de tweede helft in ieder geval de bal diep spelen en via de sterke spits aan het voetballen komen. "Jafar was de sleutel tot succes vandaag", verwoordde Emmen-captain Michael de Leeuw het na afloop. "Dat heeft hij, na een moeilijke periode ook verdiend."Ook trainer Dick Lukkien zag zijn ploeg dankzij Arias beter spelen na een zeer matige eerste helft. "Fortuna was met bal beter, maar ook zonder bal. Eigenlijk mochten we blij zijn dat we de rust haalden met een 1-0 achterstand, want het had ook 2-0 kunnen staan. In de kleedkamer heb ik ze gewezen op het energielevel, want ik vond dat er wel een tandje bij kon.""Na de gelijkmaker van De Leeuw hadden we het duel moeten beslissen", vervolgde Lukkien, "en uitgerekend op het moment dat je denkt dat we ons tevreden moeten stellen met een gelijkspel schiet Sergio Peña de bal geweldig binnen. Die extra kwaliteiten hebben we ook nodig. Dat hij dat op dat moment laat zien is natuurlijk geweldig, al vind ik dat hij in negentig minuten wel meer moet laten zien."De Leeuw was uiteraard zeer blij met de zeer belangrijke zege. "We wisten hoe cruciaal dit duel was en misschien verklaart dat ook wel dat we in de slotfase nog zo in de problemen komen, want het had ook zomaar nog 2-2 kunnen worden.""Ik moet vanavond wel weer een extra pilletje. Het is hartstikke leuk om trainer van FC Emmen te zijn, maar het maakt je na iedere wedstrijd wel een jaartje of twee, drie ouder", aldus Lukkien.