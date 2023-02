Moeder stuurt Kamerleden brief: 'Aanbeveling minister klopt niet'

Melissa Slingerland uit Coevorden heeft samen met de Groningse Karolien Jaspers en de Friese Hilly Linstra alle Tweede Kamerleden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd waarin ze pleiten voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG in Groningen. Ook de Noordelijke Tweede Kamerleden hebben die brief ontvangen.

In die brief leggen ze uit dat de aanbeveling van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet overeenkomt met het rapport van de Nationale Zorgautoriteit (NZa).

Volgens Slingerland baseert de minister zijn beslissingen niet op de goede feiten. "Wij vonden als petitie-aanbieders dat we onze stem moeten laten horen." In februari vorig jaar boden de drie moeders de petitie 'Laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven' aan aan de Tweede Kamer.

De petitie heeft voor Slingerland niet het gewenste resultaat gebracht. De minister blijft erbij dat het aantal kinderhartcentra in Nederland terug moet naar twee en dat het centrum in ieder geval uit Groningen verdwijnt.

Of dat laatste ook daadwerkelijk het geval gaat zijn laat de minister nog over aan de NFU, de koepel van universitaire medische centra in Nederland. Die hebben tot april de tijd om in goed overleg tot een besluit te komen. "Daar heb ik geen vertrouwen in", zegt Slingerland. "Niemand gaat vrijwillig dit opgeven. Niemand gooit vrijwillig de handdoek in de ring."