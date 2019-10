Denkers vanuit de hele wereld in Beilen voor WK Rapiddammen

Zo'n negentig deelnemers vanuit de hele wereld maken zich klaar voor het Wereldkampioenschap. Zestig heren en dertig dames. Jong of oud, groot of klein, het maakt allemaal niet. Iedereen neemt plaats aan de tafels waarop een dambord ligt. Naast het dambord staat een klein wekkertje die essentieel is bij het rapiddammen."Het is een tussenvariant van het sneldammen, een potje van vijf minuten, en het normaal dammen; een potje van vier tot vijf uur", vertelt Wim Koopmans, voorzitter van het organisatiecomité. "Dit duurt ongeveer twintig minuten per persoon, per partij."Doordat de deelnemers sneller een beslissing moeten maken, is het spel ook lastiger, meent deelnemer Ivan Trofimov uit het Russische Sint-Petersburg. "Soms speel ik een slechte zet, omdat je erg met de tijdsdruk in je hoofd zit." Speciaal voor dit toernooi kwam hij vanuit Sint-Petersburg naar Beilen. "Ik hoop dat ik goed speel vandaag. Het zal moeilijk zijn om te winnen. Sommige spelers zijn erg goed."Om half elf 's ochtends beginnen de deelnemers. De laatste dampartij zal rond zeven uur vanavond zijn afgelopen. De tactiek van deelnemer Wouter Sipma: "Ik moet mijn energie goed verdelen over de hele dag. In de eerste partijen zal ik niet per se alles geven om te winnen en dus niet te snel moe worden, omdat ik later op de dag dan kan profiteren van het spelen tegen tegenstanders die dan wel moe zijn."Vandaag draait het allemaal om de beker en medaille, prijzengeld en natuurlijk ook die eervolle titel van wereldkampioen. Sipma weet dat hij één van de éénentwintig grootmeesters op het toernooi is. "Het is een ontzettend moeilijk toernooi. Ik weet dat ik altijd kan pieken. En als ik dat doe, dan is het behalen van een vijfde of derde plek wel mogelijk." Wereldkampioen Alexander Georgiev en de vorige wereldkampioen Roel Boomstra doen mee, dat zijn toch wel de favorieten. "Verder nog Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn en de Rus Alexander Shvartsman zijn de belangrijkste kandidaten.Voor de organisatie wordt het steeds moeilijker om alles financieel rond te krijgen. "Je moet natuurlijk wel een behoorlijk bedrag aan prijzengeld hebben, wil je mensen uit Rusland deze kant op krijgen", vertelt Koopmans. Dit jaar heeft de organisatie hulp gekregen van de gemeente Midden-Drenthe, maar ook van de provincie.Nog de hele week staat Beilen in het teken van dammen. Vanaf morgen start een damtoernooi waar iedereen aan mee kan doen en als afsluiter van deze denkweek vindt zaterdag het Nederlands Kampioenschap Dammen Rapid plaats.