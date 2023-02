DOP doet toch niet mee aan statenverkiezingen, Jezus Leeft wel

De Drentse Ouderenpartij (DOP) doet toch niet mee aan de provinciale statenverkiezingen. De partij heeft te weinig ondersteuningsverklaringen binnen weten te halen. Maar er zijn toch negentien partijen die de strijd aangaan op 15 maart. Want er is op de valreep een nieuwe partij bijgekomen, dat is Jezus Leeft.

Negentien partijen is een recordaantal in Drenthe. In 2019 deden er zestien partijen mee. Daarvan kwamen er uiteindelijk twaalf in provinciale staten.

In het Drents Parlement zitten momenteel dertien fracties, als gevolg van partijafsplitsingen bij PVV en Forum voor Democratie. Vanmiddag om vijf uur worden door het centraal stembureau in het provinciehuis alle deelnemende partijen en kandidatenlijsten definitief vastgesteld.

Te weinig ondersteuningsverklaringen

Eind december werd nog bekend dat ook DOP zich bij de provincie had gemeld voor deelname aan de statenverkiezingen op 15 maart. Maar DOP moet uiteindelijk afhaken, zo zegt voorman Martin Hornis uit Emmen, omdat ze maar twintig ondersteuningsverklaringen van kiezers bij elkaar hebben gekregen terwijl er dertig nodig zijn. Zonder die schriftelijke ondersteuningsverklaringen wordt de partij niet toegelaten tot de verkiezingen. Mensen van de ouderenpartij zijn nu in gesprek met 50PLUS, om die verder te ondersteunen bij de verkiezingen.

Jezus Leeft

Jezus Leeft heeft zich op het laatste moment bij het centraal stembureau van de provincie aangemeld als nieuwe deelnemende politieke partij. In Drenthe was de partij nog niet eerder actief, al is Jezus Leeft al tien jaar actief, zowel landelijk als in andere provincies en gemeentes. In totaal doet Jezus Leeft in negen provincies mee.

De partij heeft als belangrijkste programmapunt 'Volg Jezus'. Verder zijn ze voor het sluiten van abortusklinieken, een verbod op drugs, het verwijderen de wolf, voor verbreding van de N34, zes maanden verplicht koeien in de wei, en voor gratis parkeren en openbaar vervoer voor AOW'ers. Wie in Drenthe de lijsttrekker wordt is nog niet bekendgemaakt.

Nieuwkomers

Andere nieuwkomers met de verkiezingen in Drenthe zijn de BBB (BoerBurgerBeweging), BV NL (Belang van Nederland), Volt en Alliantie, een nieuwe politieke middenbeweging die vindt dat de gevestigde partijen de laatste jaren hebben gefaald op grote dossiers als de stikstof- en woningcrisis.

50PLUS en SGP deden al eerder mee met de statenverkiezingen in Drenthe. De SGP haalde in 2019 te weinig stemmen voor een zetel. 50PLUS kwam met één zetel in het Drents Parlement, maar toenmalig voorman Frank Duut stapte na onenigheid al snel op, en nam de zetel mee. Eerst ging Duut naar Sterk Lokaal, maar nu zit hij bij JA21 in de fractie.

Van 41 naar 43 zetels