Aantal passagiers op Eelde stijgt, maar nog niet op oude niveau

Het aantal mensen dat van en naar Groningen Airport Eelde vloog, was in 2022 drie keer zo hoog dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 gebruikten ongeveer 27.000 passagiers het vliegveld, een jaar later was dat iets meer dan 87.000.

De zomer was de drukste periode voor Eelde. In de maanden juli, augustus en september lag het aantal mensen dat via het vliegveld vloog boven de 10.000. In de wintermaanden lag het aantal reizigers een stuk lager, rond de 3.500 per maand.

Nog niet terug op oude niveau

De cijfers lopen nog steeds ver achter bij de periode voor corona. In 2018 (228.000) en 2019 (176.000) maakten aanzienlijk meer mensen gebruiken van het vliegverkeer in Eelde. In maart 2020 zette zich opeens een daling in, omdat het coronavirus in Nederland kwam. In de zomer van 2020 werd nog mondjesmaat gevlogen, maar tussen november 2020 en juni 2021 lag het vliegverkeer helemaal stil.

Opvallend genoeg is het aantal vliegtuigbeweging sinds 2020 flink gestegen. Van 39.000 in 2020, naar 57.000 in 2021. Vorig jaar lag het totale aantal vliegbewegingen op bijna 65.000. Hier is een logische verklaring voor, want sinds 2019 is de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde flink gegroeid, nadat de opleiding van Martinair dit vliegveld ook als basis nam.

'2024 wordt een interessant jaar'

Door de aanhoudende chaos op Schiphol kan Groningen Airport Eelde een betere positie krijgen in de luchtvaartindustrie in Nederland. Directeur Meiltje de Groot zei afgelopen oktober tegen RTV Noord dat ze "in 2024 een grote verschuiving verwacht en dan een deel van het vliegverkeer uit Schiphol en Rotterdam The Hague Airport onze kant op zal schuiven".