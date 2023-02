Getroffen bedrijven brand Roden kunnen zich melden bij organisator inzamelingsactie

Om bedrijven die getroffen zijn door de grote brand van afgelopen dinsdag in Roden te helpen, is er een inzamelingsactie opgezet. Daarnaast wordt er binnenkort een benefietavond in De Pompstee gehouden.

De crowdfundingsactie heeft tot nu toe zo'n 5,5 duizend euro opgeleverd. Charlotte Bakker is één van de drijvende krachten achter de actie. "We hebben het doel op 1 miljoen euro gezet, maar we zijn blij met elke euro", zegt ze. "Het is moeilijk te bedenken wat er allemaal nodig is om alle schade te vergoeden. En er zijn veel bedrijven gedupeerd."

Volgens Bakker vergoedt de verzekering weliswaar een deel van de schade maar is het nog maar de vraag of alles betaald wordt. "Dat houdt op den duur ook op. Om bedrijven niet in de kou te laten staan, komen we nu in actie."

Ondernemers kunnen zich melden

De actie is aanvankelijk opgezet voor het bedrijf SoundLink en de direct omliggende ondernemingen. "We kennen namelijk niet ieder bedrijf daar", zegt Bakker. "Maar iedere ondernemer die getroffen is door de brand, kan zich bij ons melden."