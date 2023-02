Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het weekend staat weer voor de deur. Het lijkt vrij zacht te blijven, met zaterdag en zondag een temperatuur rond de 8 graden. Zaterdag is het bewolkt en kan er een buitje vallen, zondag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af.

Een kleine selectie van wat er in onze provincie is te zien en te doen.

'Een schat van een buste'

Toneelvereniging Erica uit Wilhelminaoord treedt zaterdag op met de klucht 'Een schat van een buste' geschreven door Aad Caspers. Het stuk in drie bedrijven wordt gespeeld in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Kaarten in de voorverkoop 6 euro (7,50 euro aan de zaal). Meer informatie op www.ericatoneel.nl

Modelspoorbeurs

SMC de Stoomfluit organiseert een modelspoorbeurs voor de liefhebber van modelspoorbanen en alles wat daarbij hoort. Er zijn spullen te koop en demonstraties met verschillende modellen.

Toegang 3,50 euro p.p. Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding gratis.

10.00- 15.00 uur. Ontmoetingscentrum De Vredehorst Hoogeveen.

Jongerenwandeling Onderduikersmuseum

Vorige week werd bekend dat bijna een kwart van de jongeren de Holocaust in twijfel trekt. Onderduikersmuseum De Duikelaar organiseert daarom zaterdag een gratis wandeling met gids voor jongeren. Loop mee langs onderduikhuizen, naar de verstopplek in het bos. De gids vertelt het verhaal van Max en Thea en wat hen overkwam in de oorlog. Zaterdag 4 februari 15.00 uur. Verzamelen bij het Onderduikersmuseum de Duikelaar, Julianalaan 3 Nieuwlande. Gratis.

Zelfportretten Vincent van Gogh

De amateurschilders van de Stichting Nachtwacht van Emmen gingen aan de slag met het reproduceren van de vele zelfportretten die Vincent van Gogh gedurende zijn relatief korte leven heeft geproduceerd. De bedoeling is dat deze portretten op een tournee gaan door de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen in het kader van het project Van Gogh Drenthe. Maar tot dat moment zijn ze te zien in het Savannegebouw in het Rensenpark - het voormalige Noorderdierenpark - in het centrum van Emmen. Zaterdag 13.00-17.00 uur

Muziek achter de voordeur

Zondagmiddag treden in Hoogeveen muzikanten met uiteenlopende muziekstijlen op in 18 "huiskamers" in het centrum. Van klassiek tot jazz, van blazersensemble tot popmuziek. Alle muzikanten verlenen belangeloos hun medewerking. De opbrengst gaat naar de Voedselbank Hoogeveen - Zuidwest-Drenthe. Zondag 14.00-17.00 uur, kaarten aan de deur 10 euro, online 8,50 euro. Hoofdstraat Hoogeveen.

Winterloopje

In het centrum van Zuidlaren wordt voor de tweede keer het Zuidlaarder Winterloopje gehouden. Tien lokale horecazaken laten zien wat ze culinair in huis hebben. Met een strippenkaart (29,50) kun je er terecht voor verrassende gerechten en drankjes.

Vollemaanwandeling Sleenerzand