Provincie geeft Het Pauperparadijs groen licht: 'Regels zijn nu een stuk duidelijker'

Het Pauperparadijs heeft de stikstofvergunning voor de komende twee jaar rond. Volgens producent Wolter Lommerde is daarmee de grootste hobbel genomen om het theaterspektakel na 3 jaar afwezigheid weer terug te laten keren in Veenhuizen.

Waar in 2020 en 2021 corona nog roet in het eten gooide, werd Het Pauperparadijs vorig jaar gecanceld omdat er onduidelijkheid was over de stikstofregels. "Het was niet zo dat we de vergunning per definitie niet zouden krijgen, maar de voorwaarden wijzigden steeds", zegt Lommerde. "Op het moment dat wij een beslissing moesten nemen of we het wel of niet gingen doen, was dat nog steeds niet duidelijk. Voor een productie als Het Pauperparadijs heb je toch zeker 6 maanden nodig om je voor te bereiden."

Strenger, maar duidelijker

Anno 2023 zijn de regels een stuk duidelijker, vindt Lommerde. "De regelgeving is misschien strenger, maar in ieder geval helder. Onze uitstoot is nog steeds niet 0. We hebben nog steeds parkerende auto's en stoten ook op andere manieren stikstof uit. Maar we hebben wel aanpassingen gedaan. Zo hebben we onze diesel aggregaat vervangen."

De organisatoren van Het Pauperparadijs hadden zichzelf tot 1 februari de tijd gegeven om een beslissing te nemen of het spektakel dit jaar wel of niet door zou gaan. "Omdat het dus zo veel voorbereiding vergt. Maar we hoorden in januari al positieve berichten, waardoor we al langzaamaan bezig zijn gegaan."

Versie 2.0

Aan het stuk, dat voor het laatst in 2019 in Veenhuizen ten tonele kwam, is door de jaren heen nog wat geschaafd. "We hebben het script nog actueler gemaakt en hier en daar nog wat geslepen", zegt Lommerde. "Het is een versie 2.0, maar het verhaal en de manier waarop we het vertellen is hetzelfde gebleven."

Mensen die in 2019 al een kaart hebben gekocht, kunnen daarmee dit jaar eindelijk naar Het Pauperparadijs in Veenhuizen. "We hebben kaarthouders door de jaren heen van tijd tot tijd op de hoogte gebracht. Dit heuglijke nieuws hebben we met ze gedeeld. De overige kaarten zijn ook in de verkoop."

Met de vergunning van de Provincie Drenthe op zak is Het Pauperparadijs er nog niet helemaal. "We moeten nog een evenementenvergunning krijgen van de gemeente Noordenveld", zegt Lommerde. "Dus nee, de vlag kan nog niet helemaal uit. Maar ik vergelijk het met een reis. We zijn met het vliegtuig gegaan en zijn goed geland. Nu moeten we alleen nog het laatste stukje met de trein."

Jubileumjaar

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld is blij dat alle seinen tot nu toe op groen staan. "Als gemeente kijken we nog goed naar de evenementenvergunning, want we willen dat het voor omwonenden zo goed mogelijk geregeld is qua verkeer en geluid. Maar dit is een goed eerste bericht."

Dit jaar wordt in Veenhuizen gevierd dat het dorp 200 jaar geleden een 'gestichtsdorp' werd. "We hebben al eerder aangegeven dat het mooi zou zijn dat dit jubileum in combinatie met Het Pauperparadijs kon worden gevierd", zegt Smid.

'Spreekt tot de verbeelding'

Volgens de burgemeester heeft Het Pauperparadijs een grote uitstraling. "Als ik elders in het land zeg dat ik burgemeester van de gemeente Noordenveld ben, word ik nog wel eens wazig aangekeken. Maar als ik Veenhuizen noem, dan spreekt dat tot de verbeelding. Vooral ook door Het Pauperparadijs."

Vanuit de omgeving is er volgens Smid veel steun voor theaterspektakel. "We hebben de laatste keer dat het doorging een grote evaluatie gehad, waaruit bleek dat er veel belangstelling en enthousiasme uit het dorp is. De recreatie en horeca hebben bovendien veel baat bij Het Pauperparadijs. We zijn dan ook blij dat het erop lijkt dat het weer uitgevoerd kan worden."