Drenthe Toen – Seizoen 2 #7: Kapiteinsvrouwen en de Museumspoorlijn STAR

RTV Drenthe podcasts Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak gedetineerden en bewaarders.



Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele discussies in de provincie.



Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste documentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.



FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Oerend HarTT: In deze serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.





02’00” Schrijver Marianne Teunissen schreef een boek over spraakmakende vrouwen uit de Drentse geschiedenis. Dit keer hebben we het over Jo Boer, voorzitter van de Stichting Opbouw Drenthe.08’56” De kapiteinsvrouwen van Drenthe zeilden de halve bekende wereld over. Vanuit steden als Londen en Sint-Petersburg namen ze van alles mee terug. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam is nu een tentoonstelling over de vrouwelijke zeebonken.16’11” Old Neis: In de rubrieken 'allerlei', treft krantenlezer Aaldert Oosterhuis allerlei bijzondere mensen, waaronder een dame met een eigenaardig vervomde hand, ideaal voor het toetsenbord...20’00” Uit het grote RONO-archief haalden we een reportage ui 1964 die de RONO maakte bij het afscheid van Jacob Cramer, die Jo Boer introduceerde bij de Stichting Opbouw Drenthe.25’02” Museumspoorlijn STAR heeft een droom: de her-aanleg van de lijn van Stadskanaal naar de Hondsrug. Om daar meer over te horen liep verslaggever Serge Vinkenvleugel een stukje op met voorzitter Pieter Hofstra, van de Museumspoorlijn STAR.33’51” We duiken weer in de geschiedenis van de waterleiding in Drenthe. Tot diep in de jaren zestig had niet iedereen in onze provincie leidingwater. Lydia Tuijnman ging op pad met oudgedienden van de Waterleiding Maatschappij Drenthe.43’31” Weer tijd voor een kijkje in de geschiedenis van Drentse dieren. Onze dierenexpert Henk Luning uit Assen vertelt over de Drentse bijen, die beroemd waren in het hele land.48’23” Op pad met een expert op het gebied van boerenerf en tuin. Heilien Tonckens kan veel vertellen over de inrichting van de ruimte rond de boerderij. Vroeger functioneel, nu vooral mooi.54’14” Nog een extraatje uit het RONO-archief. We horen H.D. Schut in gesprek met de toenmalig burgemeester van Odoorn over elektriciteitsloze woningen.57’13” Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kuijer, dit keer over mensen die tijdens de bezetting wanhopig kwamen zoeken naar eten.Marjanne Teunissen - schrijverHendrik Hachmer - Veenkoloniaal MuseumPieter Hofstra – Voorzitter Museumspoorlijn STARJan Eefting – Gepensioneerd WMD-manHenk Luning - DierenexpertSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.