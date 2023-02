Stikstofmakelaar: 'Uitstootrechten gaan duurder worden'

Wie op zoek is naar stikstofruimte in Drenthe, kan onder meer terecht bij ammoniakrechten.nl. Op vijf locaties in Drenthe worden daar momenteel stikstofrechten te koop aangeboden, variërend van 708 kilogram in Zuidveld tot 1.795 kilogram in Beilen.

Net als bij het huizenplatform Funda staat in de omschrijving welke makelaar bemiddelt bij de verkoop. Landelijk zijn er enkele tientallen stikstofmakelaars en geen daarvan is gevestigd in Drenthe. RTV Drenthe sprak met drie van hen om een indruk te krijgen van de handel in stikstof.

Stikstofneerslag

Als een boerenbedrijf zo wordt aangepast dat het niet meer stikstofneerslag veroorzaakt door uitbreiding, dan spreken we van intern salderen. Het probleem van extra stikstofuitstoot wordt dan binnen het bedrijf opgelost.

Bijvoorbeeld: een varkenshouder plaatst een luchtwasser achter de stal en gaat de bestaande stikstofuitstoot fors verminderen. Vervolgens gebruikt hij de vrijgekomen ruimte om een extra stal te bouwen en het aantal dieren uit te breiden. De totale ammoniakuitstoot blijft dan gelijk.

PAS

In veel provincies is het ook mogelijk om extern te salderen; dat wil zeggen ammoniakrechten elders kopen om een activiteit mogelijk te maken. Nieuw is deze handel niet. Voor 2015 gingen uitstootrechten regelmatig over van boer naar boer. Maar toen kwam toenmalig landbouwminister Henk Bleker met het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het idee was dat boerenbedrijven die wilden uitbreiden, hun toegenomen uitstoot in de toekomst zouden compenseren. Ze hoefden toen alleen melding te doen van de uitbreiding. Handel in emissierechten werd daardoor overbodig. Totdat de Raad van State in 2019 een streep haalde door deze werkwijze. Sindsdien wordt er wel weer gehandeld in stikstofrechten.

Belangstelling

De meeste kopers van stikstofrechten zijn boeren die willen uitbreiden. En er is vraag vanuit de PAS-melders die rechten kopen als ze in de buurt voorhanden zijn. Al is de laatste groep bij de verschillende makelaars op twee handen te tellen.

Verder is er belangstelling voor stikstofrechten van afvalverwerkers, recreatieparken, provincies en Rijkswaterstaat. Geen van de drie makelaars heeft nog zaken gedaan met de provincie Drenthe.

Vraag buiten de landbouw

Stikstofmakelaar Henk Kemper merkt dat er meer belangstelling voor ammoniakrechten is van buiten de landbouw sinds de uitstoot bij de bouw niet meer is vrijgesteld van de verplichting om die te compenseren.

Op 2 november 2022 haalde de Raad van State een streep door die bouwvrijstelling en sindsdien moet bij de aanvraag van een vergunning voor een bouwproject een berekening worden geleverd van de verwachte hoeveelheid stikstofuitstoot. In veel gevallen moet de projectontwikkelaar rechten aankopen om de activiteit mogelijk te maken.

Schiphol

Het opvallendste voorbeeld van een partij buiten de landbouw die stikstofrechten aanschafte is Schiphol. Het vliegveld kocht de rechten van meerdere boeren voor maar liefst 500 euro per kilogram.

"Schiphol (ruim 90% overheid) concurreert met 'illegale' PAS-melders die als gevolg van dezelfde overheid zonder natuurvergunning zitten. Wie biedt meer dan 500 euro per kg? Dat is 1,5 miljoen voor 3.000 kg ammoniak! Niet te doen voor PAS-melder. Chaos met de dag groter", twitterde milieuactivist Johan Vollenbroek daarover.

Volgens de stikstofmakelaars is een reguliere prijs voor boeren onderling zo'n 25 tot 40 euro per kilogram. Een koe is goed voor 13 kilogram, dus een snelle rekensom leert dat als een boer met 120 koeien stopt, hij de ammoniakrechten voor 29.000 tot 52.000 euro kan verkopen. Best een leuk bedrag, maar geen goudmijn.

Afroompercentage

Wie stikstofrechten koopt, krijgt te maken met een 'afroompercentage' van 30 procent. Want om de natuur vooruit te helpen, is de regel dat maar 70 procent van de gekochte stikstofruimte mag worden gebruikt.

Volgens de stikstofmakelaars is het daadwerkelijk bruikbare percentage nog lager, want de neerslag van stikstof in Natura2000 gebieden mag niet groter worden door de verkoop van de uitstootrechten. In de praktijk betekent dit dat het percentage van de beschikbare stikstofrechten lager is dan de 70 procent.

Natura2000

En hoe verder een bron van uitstoot ligt van Natura2000, hoe lager de waarde van de stikstofrechten. Dus als een bedrijf uitstoot van boeren opkoopt ver van Natura2000, dan moet het veel meer rechten aankopen dan als deze boeren dichter tegen natuurgebieden aan liggen.