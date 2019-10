Videopreek: Het evangelie naar Gerrit Jan van D.

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Dat staat in de Telegraaf . De krant is in het bezit van de preekvideo. "Het laatste oordeel is al aangekondigd", zegt hij onder meer op de video.De film is opgenomen op 5 april 2006, in zijn winkel voor houten meubels en speelgoed in Zwartsluis. Van D. kondigt in de video ook aan dat hij een boek of een videoserie wil maken onder de titel 'Niets dan Gods ideaal'.De video is waarschijnlijk ongeveer vier jaar voor Van D. zich met zijn zes kinderen terugtrok in Ruinerwold gemaakt. De Telegraaf spreekt van 'een diep wantrouwen' dat Van D. zou voelen in de richting van de buitenwereld. Een wantrouwen dat hij deelde met de Oostenrijker Josef B., die de boerderij in Ruinerwold huurde.Ook De Volkskrant schrijft vandaag over preken van Gerrit Jan van D. Onder de naam John Eagles zou Van D. duizenden artikelen over zijn eigen evangelie hebben gepubliceerd op internet.Van D. zou onder de schuilnaam ook regelmatig video's van zijn lichamelijke oefening op Facebook zetten. Zo heeft hij, volgens de Volkskrant, zijn eigen roeimachine gebouwd. Deze filmpjes zouden zijn gemaakt in de boerderij in Ruinerwold.Het gezin werd gevonden in een verborgen ruimte van de woning, nadat de 25-jarige zoon zijn verhaal had gedaan in een café in Ruinerwold. Zij leefden negen jaar in afzondering. De 67-jarige vader en de 58-jarige huurder van het pand, Oostenrijker Josef B., zijn aangehouden en zitten vast. Gerrit Jan van D. wordt vandaag voorgeleid. Hij wordt onder andere verdacht van vrijheidsberoving.