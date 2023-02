Betaalbaar en niet te ver weg: kamperen bij de boer zit in de lift

De meest gestelde vraag van potentiële campinggasten is waar Oude Willem ligt. "Het is niet een heel bekende plaats", lacht Jansen. "Maar het natuurgebied Drents-Friese Wold waar het middenin ligt, kennen de mensen wel. Het is een heel mooi gebied. Mensen uit het Noorden zeggen wel eens: het is zo dichtbij. Maar als je een weekendje weggaat, dan is Zeeland juist weer wat ver weg."

Van Mill beaamt het dat de korte afstand juist een voordeel is. "Mensen die naar de Côte d'Azur gaan, zijn vier dagen reistijd kwijt. Je hebt dus gewoon meer dagen om vakantie te vieren als je dichtbij huis blijft."

Al bezig met voorbereidingen

Jansen is al in de weer om de camping met zeventig staanplaatsen en twee chalets klaar te maken voor het seizoen. "We moeten nog best wel heel erg veel doen. Voornamelijk de chalets klaar maken zodat mensen daar in kunnen. Verder moet er hier en daar nog wat gesnoeid worden. En we gaan nog het sanitair verbouwen en opknappen. Daarna hopen we dat het heel snel mooi weer is."

Jansen kijkt met plezier uit naar een nieuw seizoen. "Zodra het weer wat mooier wordt begint het wel te kriebelen. Het is natuurlijk fantastisch werk dat we doen in een heel mooi gebied en met leuke mensen. Dus we hebben er wel weer zin in."