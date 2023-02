Meppel krijgt een yogacentrum: 'Plek voor rust, tijd voor jezelf en persoonlijke groei'

Brenda Wiersma zegt dat het vooral yinyoga-georiënteerd is. "Dat is een rustige vorm van yoga, maar die niet heel makkelijk is. Je houdt daar een houding voor 3 à 5 minuten vast. Dat is erg goed voor je bindweefsel." Het gaat zowel om groepslessen als individuele lessen die er worden gegeven.

Dromer en denker

Het ontstaan van het centrum komt door het vertrek van de vorige huurder in het pand. De twee zaten toen al in het pand, maar gingen niet mee naar de nieuwe locatie van die huurder. Geen geschikte plek, vonden ze. En Cindy had een droom: een centrale plek realiseren voor yoga. Met Brenda heeft ze, naar eigen zeggen, een perfecte partner daarin gevonden. De twee zetten door en het centrum komt er. En wordt steeds iets uitgebreid. Zo stapt een haptonoom in en worden meerdere yogadocenten erbij betrokken. Cindy verklapt dat de kans groot is dat er binnenkort een zesde docent bij komt.

"Het is een plek geworden waar je persoonlijk kan groeien. Voor ontspanning. Waar je tot rust komt. Waar je tijd hebt voor jezelf", omschrijft Brenda het. "En voor creativiteit", voegt Cindy toe. Want behalve de holistische en alternatieve gezondheidsdiensten, zit er ook een schilderclub in het gebouw. Brenda: "Zie het als de plek van bewustzijn in Meppel. Alles onder één dak."

Meppel is er volgens de twee aan toe. "Yoga is geen taboe meer", constateert Cindy. "Je hoort het steeds meer." De twee dames zien dat yoga voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Voor ontspanning, maar ook voor alternatieve medicatie. "Dat gaan wij niet lopen verkopen. Als iemand ergens last van heeft, moet die naar de huisarts. Maar voor onverklaarbare pijnen kan het helpen." Brenda onderbreekt. "We hebben al een paar wonderen gezien." Cindy vult aan: "Mensen van wie de klachten na yoga ophielden. Denk aan rug- of schouderklachten."

Experiment

Terwijl de opening nog moet gebeuren, zijn de twee al verder aan het kijken. Over vier jaar is het namelijk de bedoeling dat het pand gesloopt gaat worden, of in ieder geval een grondige renovatie ondergaat. Cindy: "Dat maakt dit een mooie plek om te starten en te testen."